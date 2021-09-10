Lübnanlı Bakan Aker ülkesinin eşi görülmemiş bir ekonomik krizle mücadele ettiğini söyledi

Bakan Aker, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen bakanlar düzeyindeki Arap Birliği toplantısında konuştu.
Aker, ülkesinin Suriyeli ve Filistinli mültecilere ev sahipliği yapmanın maliyeti, uzun süredir devam eden siyasi kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ile birbirini takip eden çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldığını, mevcut durumun Lübnan'ın tahammül sınırını aştığını dile getirdi.
Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle halkın yüzde 75'inin yoksulluk sınırının altında hayat mücadelesi verdiğini aktaran Aker, "Lübnan'daki durum tarihte eşi görülmemiş ve ülkenin 100 yıldır tanık olmadığı bir emsaldir." ifadelerini kullandı.
Ülkesindeki elektrik kesintilerine de değinen Aker, Ürdün, Mısır ve Beşşar Esed rejiminin Lübnan'a elektrik ve gaz tedariki için yürüttüğü çabaların başarıyla sonuçlanacağından umutlu olduğunu belirtti.
Aker ayrıca, Arap Birliğince bir heyet oluşturulması ve Lübnan'daki durumun yerinde görülmesi talebinde bulundu.
- Lübnan'daki ekonomik kriz
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.
Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankası'nın belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 19 bin liradan işlem görüyor.
Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.
Mezhepsel siyasi gruplar, bir yıldan uzun süre önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.
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