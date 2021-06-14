Lübnan’da akaryakıt krizi

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Lübnan’da haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Lübnan Merkez Bankası, devlet destekli akaryakıt ithalatı için döviz transferini geciktirdiği için ülkede haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Başkent Beyrut'taki akaryakıt istasyonlarında yakıt stokunun bittiği bildirildi.