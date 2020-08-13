Lübnan Sağlık Bakanı'ndan patlamanın ilk anından itibaren ülkesinin yanında yer alan Türkiye'ye teşekkür - BEYRUT

AA

Sağlık Bakanı Hasan, patlamanın ardından Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik Türkiye'nin katkılarını görüşmek üzere ülkeyi ziyaret eden Topaloğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'ın yer aldığı heyetle başkent Beyrut'taki bakanlık binasında görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin 2010'da Sayda kentinde yanık tedavisi için inşa ettiği hastanenin henüz faaliyete girmemiş olması ve patlama sonrasında Türkiye'nin sağlık başta olmak üzere diğer alanlardaki yardımlarının ele alındığı aktarıldı.Beyrut'tan ayrılarak başkente yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Sayda kentine giden Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ve Topaloğlu'nun yer aldığı heyet, Türkiye'nin inşa ettiği hastaneyi yerinde inceleyerek Sayda Belediye Başkanı Muhammed es-Suudi ve buradaki yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.Lübnan Sağlık Bakanı Hasan, ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin patlamanın ilk anından itibaren Lübnan'ın yanında yer aldığı, yardımlar konusunda hızlı davrandığı, Lübnan'daki Lübnanlılar, Suriyeliler ve Filistinlilerin yardımına koştuğu için Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyoruz." dedi.Hasan, Türkiye'nin inşa ettiği Sayda'daki bu hastanenin 2010'da yapıldığı sırada Orta Doğu'da yanıklar konusunda, alanında en büyük ve en modern hastane olduğunu vurguladı.- "Hastanenin 10 yıl boyunca hizmet vermemesi bizi derinden üzdü"Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Başkan Vekili Topaloğlu ise "(Lübnan'ın Sayda kentindeki Türk hastanesi) 2010 yılında tamamlanan 2011 yılında Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan hastanenin 10 yıl boyunca hizmet vermemesi bizi derinden üzdü. Hele ki bu patlamanın ardından yaralılara hizmet edememesi yine aynı şekilde bu Kovid-19 salgını süresince hastalara bakamamış olması Sayın Cumhurbaşkanımızı özellikle üzdü." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hastanenin bir an önce faaliyete girmesi için kendisini görevlendirdiğini belirten Topaloğlu, hastanenin hizmete açılmamasındaki bir çok önemsiz nedenin aşılması için Sayda Belediye Başkanı ve Sağlık Bakanı'nın gayret gösterdiğini söyledi.Topaloğlu, daha önce Lübnan'ı ziyaret eden Türkiye Sağlık Bakanlığından bir heyetin görüşmeler gerçekleştirdiği, ortadaki sorunlar üzerinde çalıştıkları ve bir ortak mutabakat sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Az önce Sayın Bakanımız ve Belediye Başkanımızla hastaneyi dolaştık. Gerçekten gurur duyulacak bir eser müstesna bir yapı olduğunu gördük. Çok kısa zamanda bu önemsiz sorunları da aşarak hastaneyi açmayı planlıyoruz. Biz Türkiye olarak bundan sonra da (Sayda'daki Türk hastanesi) hastaneyle alakalı olarak Lübnan halkının ihtiyaçlarıyla ilgili üstümüze düşen tüm görevleri yapmaya gayret edeceğiz."Lübnan'da çalışmalarına devam eden Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AFAD ekipleri de Türk-Lübnan heyetinin Sayda kentindeki hastane ziyaretine eşlik etti.- Beyrut Limanı'ndaki patlamaBeyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.Patlamada 171 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu belirtilerken, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı bulunduğu aktarılmıştı.Lübnan resmi makamları patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmuştu.- Türkiye, Lübnan'ın yardımına koştuAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hemen Lübnan'a hareket etmişti.Türkiye, patlamanın ardından aralıklarla sağlık ve insani yardım malzemeleri yüklü iki A400 tipi kargo uçağını Lübnan'a göndermişti.Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu da patlamayla sarsılan Beyrut'a gelerek arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerine destekte bulundu.Bu arada TİKA'nın şiddetli patlamada tahıl silolarının zarar görmesi nedeniyle oluşan acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 400 ton buğday yardımını ilerleyen günlerde Lübnan'a ulaştırması bekleniyor.