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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan, okulların açılışını erteledi | Dış Haberler

        Lübnan, okulların açılışını erteledi

        Lübnan, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin artması nedeniyle devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlaması 14 Ekim'e ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 23:21 Güncelleme: 25.09.2024 - 23:21
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        Lübnan, okulların açılışını erteledi
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        Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, ülkedeki eğitim sektöründen yetkililerle katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

        Bakan Halebi, Lübnan'daki devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlamasının 14 Ekim'e ertelenmesine ve idari işlerin bu tarihe kadar durdurulmasına karar verdiklerini belirtti.

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine 8 Ekim 2023'ten bu yana "en şiddetli saldırılarını" düzenlemesinin ardından Lübnan makamları 23 Eylül'de ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı almıştı.

        ⁠İSRAİL LÜBNAN’DA 609 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

        İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.

        Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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