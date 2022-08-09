Lübnan, Odesa'dan çıkan tahıl gemisini kabul etmedi

Ukrayna'nın Lübnan Büyükelçiliği Facebook gönderisinde, "Razoni'deki Ukraynalı nakliyecisinden edinilen bilgilere göre, Lübnan'daki alıcı teslimat koşullarındaki gecikmeler nedeniyle kargoyu kabul etmeyi reddetti. Gönderici şimdi yükünü Lübnan/Trablus'ta veya başka bir ülke/limanda boşaltmak için başka alıcı arıyor" denildi.
MERSİN AÇIKLARINDA
Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumlarını paylaşan Marine Traffic'in verilerine göre Razoni şu an Mersin açıklarında görünüyor.
Razoni geçen hafta 26.527 ton mısır taşıyarak Odesa'dan ayrılmıştı. Refinitiv gemi takip verilerine göre, geminin Pazar günü Lübnan'a varması planlanmıştı ancak varış noktasını Türkiye'nin Mersin limanı olarak değiştirdi ve şu anda Türkiye'nin güney kıyılarında demirlemiş durumda.
1 AĞUSTOS'TAN BU YANA 243 BİN TON MISIR İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, 2 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girmişti.
Mısır yüklü Razoni gemisinde denetim faaliyeti ertesi gün sabah 10.00'dan itibaren gerçekleştirilmiş, İstanbul'dan ayrılan gemi, Lübnan'a hareket etmişti.
Reuters'ın Türkiye Savunma Bakanlığı verilerine göre, 1 Ağustos'taki ilk kalkıştan bu yana Ukrayna'dan bugüne kadar yedi gemide yaklaşık 243.000 ton mısır ihraç edildi.
KRİZ DOLMABAHÇE'DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.
Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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