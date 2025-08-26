Lübnan Nerede? Lübnan Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Lübnan Nerede?

Lübnan nerede sorusunun yanıtı hem coğrafi açıdan hem de politik olarak önemlidir. Lübnan, Orta Doğu’da yer alan boyut olarak küçük ama stratejik konumuyla önemli sayılan bir ülkedir. Doğu Akdeniz kıyısında konumlanmış olan Lübnan, adeta kuzeyden güneye uzanan dar bir şerit şeklindedir. Lübnan’ın Akdeniz’in doğu kıyısında yer alıyor olması, ülkeye hem ticari hem de turistik açıdan birçok avantaj sağlar. Lübnan, yüzölçümü açısından yaklaşık 10.452 kilometrekaredir. Az önce de belirttiğimiz gibi küçük bir yüzölçümüne sahip olan ülke, bu duruma rağmen, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürüyle bölgenin dikkat çeken ülkelerinden biridir. Lübnan nerede sorusuna coğrafi olarak daha detaylı bir cevap verecek olursak eğer Lübnan, Asya kıtasının batısında, Levant olarak bilinen coğrafi bölgede yer alır.

Lübnan Hangi Kıtada?

Lübnan hangi kıtada sorusunun cevabı aslında Lübnan nerede sorusunun bir parçasıdır… Akdeniz’e kıyısı olan ve Avrupa’ya oldukça yakın bir konumda yer alan Lübnan’ın bulunduğu kıta, Asya kıtasıdır… Lübnan nerede sorusuna daha detaylı cevap verecek olursak eğer bu ülke, Asya’nın Güneybatı bölümünde, yani Orta Doğu coğrafyasında bulunur. Yani Asya kıtasının batı ucunda konumlanan ülke, hem Asya hem de Akdeniz kültürünü içinde barındırır. Lübnan’ın Asya kıtasında konumlanmış olması, Orta Doğu coğrafyasında bulunması, Akdeniz’le iç içe olması ve Avrupa’ya da yakın bölgede yer alması ülkeyi fazlasıyla önemli kılar. Konum olarak stratejik bir noktada bulunan Lübnan, tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde bulunmuş olmasıyla da tanınır. Asya’nın batı ucunda yer alan bu ülke, Avrupa’ya olduğu gibi Afrika kıtalarına da deniz yoluyla oldukça yakındır. Bu nedenle hem kültürel hem de siyasi olarak çeşitli kıta etkilerini üzerinde taşıyan bir yapıya sahiptir. Birçok kültürü içinde barındıran Lübnan komşu ülkeleri de merak edilen bir diğer konudur.

Lübnan Komşu Ülkeleri Lübnan komşu ülkeleri dediğimizde bu ülkenin komşu açısından çok zengin olmadığını belirtelim. Lübnan, stratejik anlamda özel bir konumda yer alıyor olsa da ülke, kara sınırı olan komşuları açısından kısıtlıdır. İşte Lübnan komşu ülkeleri… - Kuzey ve doğusunda Suriye: İki ülke arasındaki bu sınır, yaklaşık 375 kilometredir.

- Güneyinde İsrail: İsrail ve Lübnan arasındaki sınır, yaklaşık 79 kilometredir. Lübnan’ın batısında Akdeniz’in yer aldığını da eklemeliyiz. Sınırlı sayıda ülkeye komşu olan Lübnan’ın bu durumu ülkenin dış politikası üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle Suriye ve İsrail ile olan ilişkiler zaman zaman siyasi krizlere yol açabilmektedir. REKLAM Lübnan Başkenti Lübnan başkenti ise ülkenin en büyük ve önemli şehri kabul edilen Beyrut’tur. Beyrut, başkent ve en büyük şehir olma özelliklerinin yanında ayrıca Lübnan’ın en önemli liman kentidir. Tüm bu nedenlerden dolayı başkent Beyrut, ekonomik, kültürel, siyasi ve akademik anlamda merkez kabul edilir. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Beyrut, çok kültürlü yapısıyla da tanınır. Şehir, zamanında yaşanan iç savaş nedeniyle her ne kadar yorgun olsa da bugün, lüks otelleri, tarihi yapıları, sanat galerileri ve gece hayatıyla dikkat çeker.

