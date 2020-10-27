Lübnan mülteci kampındaki Filistinli bir genç, koronavirüse karşı elektronik sterilizatör icat etti

AA

AA muhabirine konuşan Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi Mülteci Kampı'nda yaşayan Derviş, cihazının patentini aldığını söyledi.İşletme alanında yüksek lisans yaptığını ancak küçüklüğünden beri mühendislik icatlarına ilgi duyduğunu ifade eden Derviş, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sonuncusu "Koronavirüs Savaşçısı 48 Proje"de olmak üzere üç patent aldığını belirtti.

- Çok amaçlı aparat

Derviş, "Cihaz küçük bir aletten ibaret. Akıllı telefona bağlayıp içerisine uygun bir dezenfektan doldurduktan sonra cihaz, kullanmaya hazır duruma geliyor." dedi.

Bu cihazın dünya çapında binlerce veya milyonlarca akıllı telefon kullanıcısına hizmet sunabileceğini kaydeden Derviş, "Cihazımız öncelikli olarak sterilizasyon hizmeti sağlıyor. Herkes biliyor ki; Kovid-19 nedeniyle dezenfektan taşımaya ihtiyaç duyuyoruz. Ayrıca akıllı telefonlara kablosuz şarj ve ateş ölçer işlevi görmesinden bahsetmiyorum bile." diye konuştu.

- Buluşu için yatırımcı arıyor

Kişisel Facebook sayfasında cihazın tanıtımını yaptığını, Lübnan'dan ve yurt dışından büyük bir talep olduğunu aktaran Derviş, "Şimdi cihazı ticari bir ürüne dönüştürebilmek için yatırımcı arıyoruz. Bu alandaki uzman kuruluşların çabalarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Tasarım ve buluş konusunda bireysel çabasını gösterdiğini kaydeden Derviş, artık kendisinin yapabileceklerinin sona erdiğini, resmi bir sponsor bulması gerektiğini aktardı.

Akıllı telefonlarla yangınları söndürmek için bir robot icat ettiğini de söyleyen Derviş, "2017 yılında, ağır makineleri akıllı telefonlar aracılığıyla kontrol eden bir cihaz olan Blue Driver 48'i icat ettim." dedi.Derviş, ilgili makamlara hazırlık sürecindeki başka projelerini sunabilmesi için kendisine maddi ve manevi destek sağlamaları çağrısında bulunarak Filistinli bir mülteci olarak insan hayatını kurtarmayı ve kolaylaştırmayı temenni ettiğini söyledi.