Lübnan Maruni Patriği: "Ülkenin tek kurtuluş yolu bölgedeki tarafsızlığıdır"

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Rai, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama sonucu başkentte zarar gören bölgeyi ziyareti sırasında, Lübnan'ın doğu ve batı arasındaki tarafsızlığıyla öne çıkması gerektiğine işaret etti.

"Lübnan'ın tek kurtuluş yolu bölgedeki tarafsızlığıdır. Savaş ve çekişmelere girmesi mümkün değildir." diyen Rai, Lübnanlılar olarak onurlarını üstün tuttuklarını ve dışarıdan kimseye bağlı kalamayacaklarını savundu.

Rai, ülkede yaygınlaşmaya başlayan silahlanmaya da dikkat çekerek, "Kontrolsüz silahlanmayı görmeyen var mı? Devlet içinde devletçikler oluşmuş durumda." dedi.

Maruni Patriği Rai, son zamanlarda İran destekli Hizbullah'a yönelik tepkileri ve ülkenin doğu ile batı arasında tarafsız bir rol üstlenmesi gerektiğine dair söylemleriyle gündemde yer alıyor.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.