Lübnan, İsrail'in sınır ihlallerini BMGK'ye şikayet etti

AA

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlallerinin BMGK'ye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin bu kapsamda, ülkenin güneyindeki gelişmeleri BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile görüştüğü ifade edildi, Bakanın, Kubis ile görüşmesinde "Lübnan'ın güneydeki İsrail sınırında güven ve istikrarı sağlayan BMGK'nin 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve hücumbotları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.