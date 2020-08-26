Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet ediyor

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi toplantısı, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Başbakan Hassan Diyab ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'ın katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail'in Lübnan'a yönelik ihlalleri ele alındı.
İsrail saldırılarının kınandığı toplantıda, Tel Aviv yönetiminin sınır bölgesindeki ihlallerinin BMGK'ye şikayet edilmesi kararı alındı.
- Lübnan ordusu: İsrail çevreci derneğin merkezlerini hedef aldı
Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait helikopterlerin gece saatlerinde Lübnan topraklarındaki çevreci "Sonsuz Yeşil Derneği"ne ait merkezleri hedef aldığı belirtildi.
İsrail helikopterlerinden atılan 13 füzenin sınır hattının farklı bölgelerinde yer alan Derneğe ait noktalara düştüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsrail ordusunun dün gece ayrıca sınır hattında 117 aydınlatma fişeği ve 100'e yakın havan atışı yapması sonucu bölgede yangınlar çıktı. Bu süre zarfında İsrail işgalindeki Lübnan'a ait Şeba Çiftlikleri'nde onlarca patlama sesi duyuldu."
- İsrail ordusunun açıklaması
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açılması üzerine helikopterlerin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.
Ordu, yaşanan olay nedeniyle bölgedeki İsraillilere bir süreliğine evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!