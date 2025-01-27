Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan-İsrail ateşkesi uzatıldı | Dış Haberler

        Lübnan-İsrail ateşkesi uzatıldı

        Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığı bilgisini paylaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 01:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan-İsrail ateşkesi uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyaz Saray tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca, Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağı bilgisine yer verildi.

        Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.

        İSRAİL ORDUSUNUN 26 OCAK'A KADAR LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

        REKLAM

        Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

        Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

        İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Habertürk Anasayfa