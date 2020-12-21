Lübnan'ın ulusal havayolu şirketi Middle East Airlines (MEA),ülkedeki bankalar aracılığıyla yapılan dolar ödemelerini kabul etmeyeceğini açıkladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed el-Hout "Biletlerimizi sadece 'taze dolar' karşılığında satacağız" ifadelerini kullandı.
MEA şubat ayında da Lübnan Pound'unu kabul etmemeye başlamıştı. Son kararla birlikte yabancı para cinsi geliri olmayan Lübnanlıların havayoluyla seyahat etmesi neredeyse imkansız hale geldi.
BANKADA 3900, KARABORSADA 8000 LÜBNAN POUND'U
Özel sektörün kağıt üzerinde 87 milyar dolarlık dolar hesabı olmasına rağmen Lübnan bankaları son dönemde büyük bir likidite krizi içerisinde. Bu sebeple Lübnan içerisinde dolarla ödeme yapmak isteyenlere nakit değil banka çekleri veriliyor. Alternatif olarak söz konusu dolarlar 3900 Lübnan Pound'u üzerinden çevrilerek müşterilere yerel para cinsi nakit veriliyor. Ancak karaborsada 1 dolar 8000 Lübnan Pound'u üzerinden işlem görüyor.
BÜYÜK ORTAĞI MERKEZ BANKASI
Aldıkları kararla ilgili Financial times'a açıklamalarda bulunan Muhammed el-Hout "Lübnan bankalarındaki dolarların değeri, Lübnan dışındaki doların yüzde 40'ına denk geliyor. Bu sebeple yerel dolarları kabul etmek ticari olarak güvenilir değil. Yerel dolarları kabul etmeye devam edersem, elimde kullanamayacağım veya yurtdışına transfer edemeyeceğim dolarlarla kalacağım" dedi.
Bu kararı ilginç kılan bir başka detay ise MEA'nın en büyük ortağının Lübnan Merkez Bankası olması. Yani ülkenin merkez bankasının sahibi olduğu bir şirket Lübnan bankalarındaki mevduatlara güvenmediğini açıklamış oldu.
MEA söz konusu kararın ne zaman uygulamaya konacağını henüz açıklamadı.
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