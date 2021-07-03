AA

Meyadin'in "güvenilir bazı kaynaklara" dayandırdığı haberde, İsrail'e ait ticari bir gemide silahlı saldırı sonrası yangın çıktığı ifade edildi.

Söz konusu geminin Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yol almadan önce Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda demirlediği iddia edilen haberde, saldırının henüz kimse tarafından üstlenilmediği belirtildi.

Haberde, "Bu olayın, İsrail'in bir insansız hava aracıyla Tahran'ın batısında saldırı düzenlediğine dair ortaya atılan haberlerin ardından gelmesi dikkati çekiyor." ifadesine yer verildi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'e konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise Hint Okyanus'unda saldırıya uğrayan geminin İsrailli bir iş adamına ait olduğunu doğruladı.