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Lübnan, IMF'den özel çekme hakkı kapsamında 1 milyar 135 milyon dolar alacak

Lübnan'ın Uluslararası Para Fonunun (IMF) tahsis ettiği özel çekme hakkından (SDR) 1 milyar 135 milyon dolarlık meblağı 16 Eylül Perşembe günü alacağı bildirildi.

13.09.2021 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Lübnan, IMF'den özel çekme hakkı kapsamında 1 milyar 135 milyon dolar alacak
Lübnan, IMF'den 1 milyar 135 milyon dolar alacak
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, IMF'nin özel çekme hakkı uygulaması kapsamında 2021 yılı için 860 milyon dolar, 2009 için de 275 milyon dolar olmak üzere Lübnan'a toplam 1 milyar 135 milyon dolar tahsis ettiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, IMF'nin söz konusu meblağı 16 Eylül'de Lübnan Merkez Bankası hesaplarına aktaracağını bildirdiği ifade edildi.

IMF, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla ağustos ayında 650 milyar dolarlık SDR olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

IMF, 2009 yılında da üye ülkelere küresel mali krizin etkilerini hafifletmek için 250 milyar dolar tutarında SDR rezervi temin etmişti. Lübnan, 2009'da ihtiyacı olmadığından IMF'nin kendisine tahsis ettiği meblağı çekmek istememişti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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