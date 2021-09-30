Lübnan'da günlük elektrik hizmeti 8 saate çıkacak

AA

Lübnan'da Necib Mikati'nin başkanlığında 10 Eylül'de kabinenin kurulması ve Meclisten güvenoyu almasının ardından, ekonomik ve enerji krizinin çözümü için ilk defa kabine toplantısı gerçekleştirildi.

Kabine toplantısı sonrası Enerji Bakanı Velid Feyad, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Merkez Bankasından 100 milyon dolar alarak, elektrik üretiminde kullanılmak üzere yakıt satın alacağını ifade etti.

AA'nın haberine göre; Feyad, yeni kurulan hükümetin bu adımla, mevcut devlet elektriğini günlük 8 saate çıkarma hedefi taşıdığını aktardı.

Lübnan'da, Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor.

Lübnanlılar, günün geri yalan kısmındaki elektrik ihtiyacını, birkaç saat elektrik üretebilen jeneratörlerle temin edebiliyor.