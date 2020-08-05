Lübnan Hizbullahından Beyrut'taki patlama sonrası "dayanışma" çağrısı

AA

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Elim facia, onun oluşturduğu benzeri görülmemiş yıkım ile insani, sağlık, sosyal ve ekonomi düzeyindeki tehlikeli sonuçları, bütün Lübnanlıların ve siyasi güçlerin dayanışma ve birlik içinde olmasını gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'ı vuran bu ulusal facia ve ilan edilen ulusal yas nedeniyle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yapması planlanan konuşmanın ileriki bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Sağlık personeli, insani yardım kurumları ve sivil savunma ekiplerine yardım çalışmalarında gösterdikleri üstün çabadan ötürü teşekkür edilen açıklamada, Hizbullahın tüm imkanlarının ihtiyaç durumunda Lübnan halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, bugünü ulusal yas günü ilan etmişti.

Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiği, 3 binden fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.