Lübnan Hizbullahı İran petrolünü Suriye üzerinden ithal etmeyi planlıyor

Örgüte yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesinin haberinde, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 19 Ağustos'ta İran'dan Lübnan'a doğru yola çıktığını duyurduğu mazot yüklü geminin dün itibarıyla Suriye kara sularına girdiği ifade edildi.
Geminin Suriye'deki bir limanda yükünü boşaltacağı bilgisi verilen haberde, İran petrolünün daha sonra kara yoluyla Lübnan'a taşınacağı ve bir kısmının Hizbullah tarafından Lübnan'daki devlet hastanelerine hibe edileceği aktarıldı.
Haberde, Suriye kara sularına ulaşan birinci geminin ardından İran petrolünü taşıyan diğer iki geminin de aynı şekilde yüklerini Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştıracağı, daha sonra 4'üncü tankerin İran'dan yola çıkabileceği kaydedildi.
Gazete ayrıca İran petrolünün, dün Beyrut'ta temaslarda bulunan ABD Kongresinden bir heyetin, "Washington, Lübnan'daki akaryakıt krizini çözmeye çalışıyor, İran'dan petrol ithal etmeye gerek yok." şeklindeki açıklamasının ardından Lübnan'a ulaşacağına dikkati çekti.
- Nasrallah'ın duyurusu ve Lübnanlı siyasilerden gelen tepkiler
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.
Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalıyken, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
Hizbullah lideri Nasrallah, 19 Ağustos'ta İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını açıklamıştı. Nasrallah, "Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" öne sürmüştü.
Bazı siyasi güçler İran'dan petrol ithal etmekle Lübnan'ın ABD yaptırımlarına maruz kalabileceği gerekçesiyle bu adıma tepki göstermişti.
Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri, İran destek gemilerinin Lübnanlılar için risk taşıyacağını ifade ederek Tahran'ı bu yolla Lübnan'da hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.
Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da Hizbullah'ın yaptığının uluslararası düzeyde yasa dışı bir eylem olduğuna ve Lübnan'ı gerçek bir felakete maruz bıraktığına dikkat çekerek, stratejik askeri ve güvenlik kararı elinde bulunduran Hizbullah'ın ekonomik kararlara da el koymasına ilişkin endişesini ifade etmişti.
- ABD'li heyetin Lübnan ziyareti
ABD Kongresinden bir heyet, dün başkent Beyrut'ta Lübnanlı yetkililer ile bir dizi temasta bulunmuştu.
Heyet başkanı ABD'li Senatör Chris Murphy, Beyrut ziyaretinin sonunda basına yaptığı açıklamada, "Suriye üzerinden taşınan herhangi bir yakıt yaptırımlara tabidir. Washington bunu (Lübnan'a petrol transferini) yaptırımsız gerçekleştirmenin bir yolunu arıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Hizbullah'ın "terör örgütü" olduğunu ve "bölgede yıkıma sebebiyet verdiğini" ifade eden Murphy, Hizbullah'ın petrol parasının bir kısmını alacağını ve Lübnan'daki yakıt krizini çözemeyeceğini söylemişti.
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