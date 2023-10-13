Lübnan Hizbullah'ı saldırıları üstlendi

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Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güney beldelerindeki ihlallerine karşılık İsrail ordusuna dört saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) da Hizbullah'a ait hedefleri havadan vurduğu ifade edildi.

Lübnan sınır hattındaki Hanita isimli İsrail yerleşim yeri yakınlarındaki sınır güvenlik çiti çevresinde meydana gelen patlamanın ardından bölgede tarama yapan İsrail ordusu, Lübnan'dan herhangi bir sızma yaşanmadığını duyurdu.

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İsrail tarafı, Lübnan'dan hava sahasını ihlal eden bir hava aracınınsa hava savunma sistemiyle imha edildiğini açıkladı.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Sınırdaki gerginliği takip eden bir grup gazeteci de bugün saldırının hedefi olmuştu. Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci ölmüş, 5 gazeteci yaralanmıştı.