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Lübnan geçici Başbakanı Saad el-Hariri, ülkede dolar sıkıntısı olduğu için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dost ülkelerden gıda ve hammadde ithal edebilmek için mali yardım talebinde bulundu.

Hariri'nin başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada yardım talebinde bulunulan ülkelerin Suudi Arabistan, Fransa, Rusya,

Türkiye, ABD, Çin ve Mısır olduğu belirtildi. Lübnan 1975-1990 iç savaşı yıllarından bu yana ilk defa bu kadar kötü bir finansal krizle karşı karşıya kaldı.

Lübnan'da ekim ayında 'WhatsApp vergisi' sebebiyle başlayan protestolar büyümüş ve hükümetin istifasına yol açmıştı. Lübnan'ın birçok kentinde devam eden gösterilerde yolsuzlukla mücadele edilmesi ve teknokrat bir hükümet kurulması talep ediliyor.