Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan füzeler büyük maddi hasara yol açtı | Dış Haberler

        Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan füzeler büyük maddi hasara yol açtı

        Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısı sonucu Metula yerleşim biriminde alt ve üst yapıda büyük hasar oluştuğu ve bazı noktalarda yangın çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:31 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah, İsrail'e saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısı sonucu İsrail'in kuzeyindeki Metula yerleşim biriminde alt ve üst yapıda büyük hasar oluştuğu ve bazı noktalarda yangın çıktığı belirtildi.

        Haaretz Gazetesinin haberine göre, son 24 saat içinde Metula'ya yaklaşık 50 füze ve şarapnel parçası düştü.

        Düşen füze ve şarapneller ev, stat, meydanlar ile elektrik ve su şebekelerinde büyük hasara yol açarken bazı noktalarda yangın çıkmasına sebep oldu.

        Metula, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana en çok saldırıya uğrayan bölgeler arasında yer alıyor.

        İsrail ordu radyosu gün içinde yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 füze fırlatıldığını duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Hizbullah
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Habertürk Anasayfa