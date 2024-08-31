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        Haberler Dünya Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki yerleşim alanına 2 roket atıldı | Dış Haberler

        Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki yerleşim alanına 2 roket atıldı

        Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki "Biranit" yerleşim alanına 2 roket fırlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 21:46 Güncelleme: 31.08.2024 - 21:46
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        Lübnan'dan İsrail'e roket
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        İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberine göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyinde yer alan "Biranit" yerleşim alanına fırlatılan 2 roket bölgede açık alanlara düştü.

        Saldırı can kaybına ya da maddi hasara yol açmadı.

        Hizbullah, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Beyt Hillel kışlasındaki Es-Sehl Taburunun karargahına hava saldırısı düzenlediklerini ve hedeflerini isabetli şekilde vurduklarını" belirtti.

        Açıklamada ayrıca Biranit Kışlası'na da roketlerle saldırı düzenledikleri aktarıldı.

        İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #lübnan
        #israil
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