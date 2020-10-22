Lübnan'daki Türk Hastanesi'nde görev alacak hemşireler Türkiye'de eğitim görüyor

AA

Büyükelçi Çakıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnanlıların yaralarını sarmak amacıyla açılması talimatı verdiği "Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi"ni açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Türk ve Lübnanlı yetkililerin vardığı mutabakata göre Sayda Türk Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelerin tümünün elden geçirdiğini aktaran Çakıl, söz konusu tıbbi techizatların hepsinin çalışır duruma gelmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Kısa süre içinde Sayda Türk Hastanesi'ndeki bütün tıbbi malzemelerin aktif hale getirileceğinin altını çizen Çakıl, "Ayrıca Sayda Türk Hastanesi'nin fiziki olarak ihtiyaçları giderilmiş, elektronik, mekanik ve klima sistemleri de elden geçirilmiştir. Halihazırda hastanedeki bu sistemler çalışır durumdadır." dedi.

Büyükelçi Çakıl, açılışının ardından Sayda Türk Hastanesi'nde görev yapacak sağlık çalışanlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Hastanenin açılmasında görev alması öngörülen 20 hemşire, 10'ar kişilik 2 grup halinde Türkiye'de eğitim görecektir. Lübnanlı 10 kişilik hemşire grubunun, şu anda ülkemizde devam eden eğitimlerini tamamladıktan sonra birkaç gün içinde geri dönüş yapmaları bekleniyor. İkinci grup 10 kişinin ise kasım ayının ilk haftası itibarıyla Türkiye'de eğitimlerine başlamaları planlanıyor. Dolayısıyla Sayda Türk Hastanesi'nde görev alacak sağlık çalışanlarından 20 hemşire, birkaç hafta içinde Türkiye'deki yanık ve travmatoloji eğitimlerini tamamlamış olacaklardır."

- Türk Hastanesi, yıllarca iç anlaşmazlıkların kurbanı oldu

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi bloğu ve idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım bloğundan oluşuyor.

Kasım 2010'da Erdoğan tarafından açılışı yapılarak Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülkedeki iç siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halkın hizmetine açılamadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, Beyrut Limanı'nda yaşanan felakette yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut Liman'ındaki şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos'ta Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile bir araya gelerek hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalınmıştı.