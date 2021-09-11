Lübnan'daki kriz taksicileri de vurdu

Lübnanlı taksi şoförü, Ebu Gadab her gün uyanıp Beyrut'taki bir benzin istasyonunun önünde sıraya girerek sıranın kendisine gelmesini bekliyor ve saatlerce bekledikten sonra işine başlıyor.
Ebu Gadab gibi diğer taksi şoförleri de yaklaşık iki yıldır ağır bir ekonomik kriz yaşayan ülkede yakıta yönelik sübvansiyonların kısmen kaldırılmasının ardından zarar ederek çalışıyor.
Lübnan'da sübvansiyonun amacı, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarını düşük tutmaktı.
Lübnan'da satılan akaryakıt fiyatları, akaryakıt ithalat sübvansiyonlarının düşürülmesinin ardından yüzde 66'dan fazla artarak 3 bin 900 liradan 8 bin liraya yükseldi.
Lübnan, yaklaşık iki yıldır yakın tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşuyor. Emtia ithalatı için dövizin tükenmesi sebebiyle yakıt, ilaç ve diğer alanlarda tedarik sıkıntısı yaşanıyor.
Beyrut'ta taksi şoförlüğü yapan Ebu Ali Feyyad'ın durumu Ebu Gadab'ın durumundan farklı değil. Feyyad da arabasına benzin doldurmak için istasyonunun önünde 12 saatten fazla sıra beklediğini ve bazen amacına ulaşamadığını söyledi.
- Taksiciler günlük kazancının çoğunu iş giderlerine harcıyor
Benzin istasyonlarındaki durumu AA muhabirine anlatan Feyyad "Çeteler akaryakıt istasyonlarını kontrol ediyor ve güçlü olan benzini elde ediyor" dedi.
Günlük kazandığı parasının neredeyse tamamını akaryakıta harcadığını belirten Ebu Gadab, çalışsa da çalışmasa da araç sahibine günlük 130 bin Lira ödediğini ve benzin fiyatının da bunun üzerine eklendiğinde, evine götürecek parası kalmayacağını söyledi.
Lübnan'da uzun yıllar 2 bin Lübnan lirası civarında seyreden taksi tarifesi, yakıt fiyatının yükselmesiyle 8 bin Lübnan lirasına yükseldi.
- Sektörde resmi bir fiyatlandırma olmadığı için kaos hakim
Ebu Gadab, bugün bir kişi için ortalama tarifesinin 15 ila 20 bin lira arasında değiştiğini bunun da hali hazırda finansal sorunlar yaşayan ülke halkı için yüksek bir maliyet olduğunu belirtti.
International Information Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Lübnan'daki kamu taşıtı sayısı 33 bin 256. Ancak bu araçların bir kısmı şuan çalışmıyor.
Başka bir taksi şoförü Hıdır el-Hüseyni ise araç tamirlerinin ve yedek parçalarının dolarla hesaplandığını ve yüksek meblağlara ulaştığını söyledi.
Hüseyni, aracın arızalanması durumunda müşteriden aldığı 20 bin liranın arabasını tamir etmesi için yeterli olmadığını vurguladı.
- Maaşların büyük çoğunluğu ulaşıma gidiyor
Ebu Gadab, Lübnan devletine ve ilgililere taksi sahipleri için kuyruk sistemi oluşturmaları çağrısında bulunarak, çalışmak yerine istasyonların önünde her gün uzun saatler beklediklerini ifade etti.
Lübnanlı Muhammed Mesri ise "Aylık maaşım ayı bitirmem için yeterli değil ve Lübnan'da yaşamak çok zorlaştı." dedi.
Başka bir vatandaş ise işe gitmek için günde 50 bin liradan fazla paraya ihtiyacı olduğunu, maaşının ise bir milyon 200 bin Lübnan lirasına denk geldiğini belirterek, maaşının yüzde 80'ini işe gidip gelmeye harcamak zorunda olduğunu söyledi.
Lübnan Kamu Şoförleri Genel Sendikası Başkanı Mervan Feyyad ise ulaşım sektörünün Lübnan tarihinde en zor zamanlarını yaşadığını aktardı.
Feyyad, "Yetkililer sübvansiyonun kaldırılacağını bilmelerine rağmen, sektör için bir plan hazırlamayı umursamadılar. Sürücüler bugün istasyonların önünde sırada beklemek yerine karaborsada 400 bin liraya bir depo benzin almak zorunda kalıyor." dedi.
Lübnan'daki ulaşım tarifesinin tam bir kaos olduğunu aktaran Feyyad, her taksicinin zor yaşam koşullarına göre kendisine uygun gördüğü şekilde fiyatlandırma yaptığını söyledi.
- Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.
Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.
Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede bir yıldan uzun süredir yeni hükümet kurulamadı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Mikati'ye verdi.
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