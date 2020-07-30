Lübnan'daki FKÖ grupları "Yüzyılın Anlaşması"nı kabul etmediklerini yineledi

AA

FKÖ şemsiyesi altındaki gruplar, başkent Beyrut'taki Filistin Büyükelçiliği binasında gerçekleştirdikleri toplantıda, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Lübnan'daki Filistinlilerin durumunu değerlendirdi.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Filistin meselesini tasfiye etmek ve halkının meşru haklarını gasp etmek amacıyla İsrail'in vizyonuna göre hazırladığı Yüzyılın Anlaşması planının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA),Filistinli ailelere maddi yardımların dağıtılması konusundaki engelleri ortadan kaldırma çağrısı yapıldı.

Lübnan'da Merkezi İstatistik Bürosu'nun 2017 verilerine göre 5 kentteki 12 mülteci kampında yaklaşık 174 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

ABD’nin sözde Orta Doğu barış planı, İsrail'e, Akdeniz’den Ürdün Nehri arasındaki coğrafyada tam egemenlik verirken Filistinlilere ise Tel Aviv’e tanınan bu imtiyazı "sözde devlet" ve "ekonomik refah" karşılığında kabul etmeyi dayatıyor.

Filistinlilerin geri dönüş hakkı, Doğu Kudüs, yerleşim birimlerinin kaldırılması gibi taleplerini görmezden gelen sözde barış planı, tarihi Filistin topraklarında "iki devletli çözüm" imkanını tamamen ortadan kaldırıyor.