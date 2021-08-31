Lübnan'daki ekonomik kriz yaşlıların kaldığı bakımevlerini de etkiliyor

AA

Son 30 yılın en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Lübnan'da Merkez Bankasının ithalat işlemleri için gereken dövizi sağlayamaması nedeniyle aylardır yakıt, ilaç ve diğer temel ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, halkın alım gücünün ciddi şekilde düşmesine, enflasyonun artmasına yol açarken ülkenin sessiz nüfusu yaşlılar da bu krizden dolaylı şekilde etkileniyor.

Bakımevleri ise misafirlerinin krizden etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Devletin sağladığı cüzi destek fonlarının yanı sıra bağışlar ve yardımlarla idare ettiklerini kaydeden bakımevleri yetkilileri, ekonomik krizle birlikte yardımların kesildiğini belirtiyor.

- Bakımevlerindeki bütçe sıkıntısı

Ülkenin doğusundaki Furn eş-Şubbak bölgesinde yer alan, yaklaşık 80 kişinin kaldığı Maruni Bakımevi yetkilisi Malik Marun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kriz nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Bakımevinde, yiyecek, özel ihtiyaçlar, temizlik ürünleri gibi giderler hesap edildiğinde bir misafir için günlük maliyetin yaklaşık 100 bin Lübnan lirasını bulduğunu aktaran Marun, "Sağlık Bakanlığı, kişi başına 26 bin 350 lira, Sosyal İşler Bakanlığı ise 17 bin 500 lira günlük ödeme yapıyor. Bir kişiyi iki bakanlığın fonuna kaydetmek mümkün değil, birinin tercih edilmesi gerekiyor." dedi.

Marun, ekonomik krizden önce bakımevine yardımların yapıldığına işaret ederek, "Ekonomik kriz gölgesinde bulunan tüm çözümler geçici. Devletin, bu kurumların meselelerini ele alması gerekiyor, aksi taktirde ciddi bir krizle karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

Yaşlılar için ödenen günlük ücretin çok düşük olduğunu belirterek yeniden gözden geçirilmesini isteyen Marun, diğer ülkeler ve yardım kuruluşlarına da yaşlıların yararına destek sağlamak için iş birliği çağrısında bulundu.

Tüm zorluklara rağmen yaşlıları onurlu bir şekilde yaşatmak için eksiksiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Marun, "Bugünden sonra kaç gün daha dayanabiliriz bilmiyorum, ülkenin içinden geçtiği durum üstesinden gelebileceğimizden çok fazlası." dedi.

- "Durum gerçekten ciddi"

Beyrut'ta 450 kişi kapasiteli en kapsamlı yaşlı bakımevi olan Darulacze El-İslami'nin Halkla İlişkiler Müdürü Celal Şebaru ise, "Durum gerçekten ciddi. Büyük sıkıntılar içinde sorunlarla mücadele etmeye çalışarak bugüne geldik." ifadesini kullandı.

Misafirlerinin günlük masraflarının yüksek olduğuna işaret eden Şebaru, Sağlık Bakanlığının verdiği fon ile bazı bağış ve yardımların dışında başka bir gelir kaynaklarının olmadığının altını çizdi.

Şebaru, onurlu bir yaşam istediklerini, böylece yaşlıların gerekli ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceklerini kaydetti.

Güneyde yer alan El-Abbasiye'deki Daruleman Bakımevinde de durum diğerlerinden farksız. Halkla İlişkiler Sorumlusu Gazve Haydar, 65 kişinin kaldığı bakımevinde yaşanan elektrik sıkıntısı ve yakıt eksikliğinden yakınarak, tehlike çanlarının çaldığını ifade etti.

Haydar, "Günümüzdeki yüksek yaşam maliyeti göz önüne alındığında, masrafları karşılayamıyoruz. Bakanlıkların yaşlılar için sağladığı destek de yetersiz." dedi.

- Yakıt, gıda ve ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisi

Yakıt krizinin gölgesinde ekmek fırınlarının bazılarının kepenklerini kapatmak zorunda kaldığı Lübnan'da bu durumdan bakımevlerinin de dolaylı şekilde etkilendiği ifade ediliyor.

Birçok fırının çalışmaması nedeniyle bakımevine bir süreliğine ekmek alınamadığını aktaran Haydar, menüde de değişikliğe gidildiğini ve fiyatı fahiş şekilde artan kırmızı ete alternatif olarak tavuk etinin tercih edildiğini söyledi.

Ekonomik krizden ötürü ilaç tedarikinde de sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Haydar, ayrıca yakıt sıkıntısı nedeniyle personelin iş yerine ulaşmakta zorluk çektiğini, bu durumun bakımevinin işleyişinde aksaklıklara yol açtığını dile getirdi.