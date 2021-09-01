Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesinden ekonomik kriz kaynaklı "göç dalgası" uyarısı

AA

Başkentteki Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kriz Gözlemevi, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birine sahne olan Lübnan'dan yurt dışına gerçekleşen göçle ilgili hazırladığı raporu yayımladı.

Arap basınında geniş yer bulan raporda, birkaç aydan beri Lübnan'da yaşanan göç oranları ve bu yöndeki girişimlerdeki artış,"1865-1916 yıllarında Cebel Lübnan'dan 330 bin kişinin göç etmesinden ve iç savaşın yaşandığı 1975-1990 yılları arasında yaklaşık 990 bin vatandaşın ülkeden ayrılmasından sonra üçüncü sayılacak yeni bir toplu göç dalgasının başlama süreci" olarak değerlendirildi.

Göçlerin, derin ekonomik krizler sonucu insanların daha güvenli bir hayat arayışına girdiği ülkelerde yaşandığına işaret edilen raporda, Lübnan'da güvenlik faktörünün yanı sıra kötüleşen hayat koşulları ve yurt dışındaki akrabalarla bağlantıların göçte etkili olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, ülkedeki göç dalgasının endişe verici boyutuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerin yüzde 77'si göç etmeye çalışıyor, bu da Arap ülkeleri arasındaki en yüksek oran. Göç edenlerin çoğu doktor ve hemşireler ile akademisyenlerden oluşuyor. Bu göç dalgası ve yansımaları 12 ila 19 yıla kadar uzayabilir."

Raporda ayrıca Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre Lübnan'da yoksulluk oranının yüzde 50'ye ulaştığı ve işsizliğin de yüzde 40'ı bulduğu bilgisi paylaşıldı.

- Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 19 bin liradan işlem görüyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Mezhepsel siyasi gruplar, bir yıldan uzun süre önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.