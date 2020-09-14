Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasına yönelik beklentiler boşa çıktı

Edib, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Yeni kabineyi oluşturmaya yönelik çalışmalara ilişkin daha fazla istişarelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşüm." dedi.
Hükümeti kurma görüşmesinin yakında olup olmayacağına dair bir soru üzerine Edib, "Hayırlısı olsun." ifadesini kullandı.
Yerel basının Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, son 24 saatte yaşanan birtakım gelişmeler nedeniyle istişarelerin devamının gerektiği belirtildi.
Edib'in bugün duyurması beklenen yeni kabinesinin önündeki engelin, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığı'na kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı olduğu ifade ediliyor.
- Halk teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabine istiyor
Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.
İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.
Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.
Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 2 hafta önce Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.
Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un, Edib hükümeti için dile getirdiği 15 günlük süre yarın doluyor.
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