Lübnan'da yeni hükümeti kurma görevi verilen Edib istifa etti!

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Lübnan'da başkent Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından hükümeti kurma görevi verilen Başbakan Mustafa Edib görevinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Michel Avn'a hükümeti kurma görevinden çekildiğini bildiren Edib, görevi kabul ettiği günlerde birlik havasının hakim olduğunu ancak hükümeti kurma yönündeki çabalarının başarısız olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da desteğini alan Edib'in hükümeti kurma çabaları Lübnan'da etkili olan iki Şii parti, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin yeni kabinede Maliye Bakanlığı'na Şii bir bakanın atanması yönündeki ısrarları nedeniyle sekteye uğramıştı.

Hizbullah ve Emel Hareketi'nin talepleri, ABD hükümetinin Hizbullah'a yakın iki üst düzey siyasetçiye yaptırım kararı uygulamasının ardından gelmişti.

Lübnan'da uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik kriz 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda yaşanan ve 200 kişinin öldüğü patlamanın ardından derinleşmiş ve görevdeki Hasan Diyab hükümeti istifa etmişti.

Mart ayında tarihinde ilk kez borçlarını ödeyemeyecek duruma gelen Lübnan'da yerel para birimi çökmüş, bu durum hiperenflasyona ve işsizliğin tırmanmasına neden olmuştu. Mali yardıma ihtiyaç duyan Lübnan'da, Fransa ve diğer uluslararası güçler, ciddi reformlar yapılmadığı sürece yardım sağlamayı reddetmişlerdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizdeki ülkeyi ziyaret ederek bir yol haritası ve reform planı açıklamış ve bunu 'sistem için son şans' olarak tanımlamıştı.

MACRON'UN GİRİŞİMİ SONUÇ VERMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 1 Eylül'deki Beyrut ziyareti sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül'de dolmuştu.

Fransa, Macron'un girişimini kurtarmak için verilen sürenin dolmasına rağmen Lübnanlılara baskılarını sürdürmeyi devam ettiriyordu.

HALK KÜÇÜLTÜLMÜŞ KABİNE İSTİYOR

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.