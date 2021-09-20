Lübnan'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Mikati başbakanlığında kurulan 24 üyeli kabinenin hazırladığı eylem planını görüşme ve güven oylaması için parlamentoyu topladı.
Başbakan Mikati, kabinesinin geçen hafta onayladığı eylem planını Meclis'e sunarak, kabinesini "kurtarma hükümeti" olarak tanıttı.
"GÜVENİ GERİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Ülkeyi kurtarma ve vatandaşı günlük hayatında yaşadığı zorluklara karşı korumanın yanı sıra göçün önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Mikati, "Hükümet, hem içerde hem de dışarıdan Lübnan kurumlarına yönelik güveni geri kazanmaya çalışacak ve çöküşü durdurarak kalkınma sürecini başlatacak." dedi.
Hükümetin 2022 yılının bütçesini mali birtakım reformlarla hazırlayacağına işaret eden Mikati, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kamu çalışanlarının maaşlarını iyileştirmeye çalışacaklarına da dikkati çekti.
"IMF İLE MÜZAKERELERE BAŞLAYACAĞIZ"
Güvenoyu aldıktan sonra kısa ve orta vadeli bir kurtarma programına dayalı planlama desteği için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri başlatacaklarını dile getiren Mikati, Lübnan'ın deniz sınırlarını korumak amacıyla da müzakerelere gideceklerini belirtti.
Lübnan'daki Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönme hakkına bağlı kalacakları ve Lübnan vatandaşlığının verilmeyeceğinin aktaran Mikati, ülkedeki Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri gitmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ve mülteci yüküne karşı uluslararası toplumun katkılarını talep edeceklerini dile getirdi.
Lübnan'ın Arap ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye odaklanacaklarını belirten Mikati, aynı zamanda Arapları da bu zor dönemde Lübnanlıların yanında durmaya çağıracaklarını kaydetti.
"PATLAMA SORUŞTURMASINA ÖNEM VERECEĞİZ"
Genel seçimleri zamanında yapmaya bağlı kalacaklarını söyleyen Başbakan Mikati, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı tamamlamaya önem verdiklerini aktardı.
Mikati hükümeti, Meclis'teki oylama oturumuna katılan 100 milletvekilinden 85'inin evet oyuyla güvenoyunu aldı.
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.
Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.
Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!