Lübnan'da sağlık hizmetlerinde de yansımaları görülen ekonomik kriz protesto edildi

AA

Lübnanlı doktor, diş hekimi, hemşire ve laboratuvar görevlilerini temsil eden "Beyaz Önlük Derneği"nin çağrısı üzerine başkent Beyrut'taki Sağlık Bakanlığı binasının önünde düzenlenen gösteride, devletin gelişigüzel olarak ilaç sektörünü sübvanse etmesinin vatandaşa yararlı olmadığı savunuldu.

Yetkililerin sağlık sektörüne karşı sorumluluklarını yerine getirmesi ve ilaçlara sağlanan devlet desteğinin denetlenmesi çağrısında bulunulan gösteride, Dünya Sağlık Örgütü de Lübnan'da devlet yerine ordu, Kızılhaç ve üniversitelerle çalışmaya davet edildi.

Eczanelerde bazı ilaç ve çocuk devam sütünün bulunamadığını aktaran göstericiler, Lübnan'da sağlık sektörünün çökmeye doğru gittiği belirtilerek, bu nedenle de Birleşmiş Milletler'den (BM) yardım istendi.

Bu arada ülkedeki Eczane Sahipleri Topluluğundan yapılan yazılı açıklamada, sağlık güvenliğinin tehdit altında olduğunu yetkililere duyurmak için bugün ve yarın olacak şekilde 2 günlük süreyle greve gidildiği ifade edildi.

Çocuk devam sütü başta olmak üzere bazı ilaç ve temel gıda ürünlerinin temin edilemediğine işaret edilen açıklamada, "Bu grevin hedefi, krizin eczanelere uzadığını yetkililere duyurmaktır." denildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın destekleriyle emniyet birimleri, stoklamalara karşı başkent Beyrut ve diğer bölgelerdeki eczanelere dağıtım yapan tüccarların depolarına baskınlar düzenledi.

- Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada bugün dolar 15 bin lira üzerinden işlem gördü.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapatıldığını söylemişti.