Lübnan'da Merkez Bankası hesapları denetim şirketlerince incelenecek

Maliye Bakanı Vezni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz 2020 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesi uyarınca Merkez Bankası hesaplarını inceleyecek özel şirketlerle anlaşmaya varıldığını belirtti.
Vezni, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetim için "Alvarez& Marsal", "Oliver Wyman" ve "KPMG" şirketleriyle anlaşma imzaladığını aktardı.
Lübnan Bakanlar Kurulu, temmuz ayında Merkez Bankası hesaplarının özel denetim şirketlerince incelenmesine onay vermişti.
Başbakan Hassan Diyab da Merkez Bankası hesaplarının özel şirketler tarafından denetlenmesinin, ülkede hayata geçirilecek reformların temelini oluşturacağını söylemişti.
Bunun Lübnan tarihinde bir ilk olacağına işaret eden Diyab, ayrıca finans alanındaki israf ve yolsuzlukların ortaya çıkarılması için köklü bir dönüşüm sağlanacağını ifade etmişti.
Beyrut İdari Mahkemesi Başkanı Faysal Mekki, temmuzda Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin başkent Beyrut'taki evi dahil gayrimenkul varlıklarının tedbir amaçlı dondurulmasına hükmetmişti.
- Ülkedeki ekonomik kriz
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.
Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.
Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.
Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.
Ekonomik kriz içindeki Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.
Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.
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