Lübnan'da Kovid-19 kısıtlamaları 10 Mayıs'a kadar uzatıldı

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başbakan Hassan Diyab başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınında yaşanan son gelişmeler ve bu çerçevede geçen ay alınan kararlar görüşüldü.
Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 10 Mayıs'a kadar uzatılması ve daha önce 19.00 - 05.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının 21.00 - 05.00 şeklinde güncellenerek sürdürülmesi kararlaştırıldı.
- Başbakan Diyab'dan Merkez Bankası Başkanı'na tepki
Diyab, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, bazı kesimlerin ülkenin içinde bulunduğu mali krizi derinleştirmek için ısrarcı bir tutum sergilediğini söyledi.
Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinden sorumlu olmakla suçladığı Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin artık çıkıp halka gerçekleri söylemesi gerektiğini dile getiren Diyab, "Artık sahne arkasında tedavi politikasına devam etmek mümkün değil. Lübnanlılara karşı açık olunmalı." ifadelerini kullandı.
Diyab ayrıca ülkedeki finansal istikrarı bozmaya çalışanlara karşı durulacağını ve onlara karşı müsamahakar davranılmayacağını vurguladı.
- Lübnan'da Kovid-19 önlemleri
Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.
Ülkede ayrıca 26 Mart'ta açıklanan hükümet kararıyla bazı istisnalar dışında Lübnan genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti
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