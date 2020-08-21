Lübnan'da Kovid-19'a yakalanan Filistinli mültecilerin sayısı 244'e yükseldi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaptığı açıklamaya göre, 28 yeni vaka kaydedilmesiyle ülkede yaşayan Filistinli mülteciler arasında salgına yakalananların sayısı 244'e çıktı.

Açıklamada, Lübnan'daki mülteci kamplarında Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın yakından takip edildiği ve bu bağlamda Lübnan Sağlık Bakalığıyla işbirliği içinde gerekli testlerin yapıldığı kaydedildi.

Lübnan İstatistik İdaresinin 2017'deki sayımına göre, ülkede 5 vilayetteki 156 iskan merkezi ve 12 mülteci kampında 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.