Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı

Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamada, camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığı belirtildi.

Kararın, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade edildi.

Kovid-19 vakasının 93 olduğu ülkede, 3 kişi söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.