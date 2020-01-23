Lübnan'da ilk kez bir kadın Savunma Bakanı oldu

23 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lübnan'ın yeni hükümeti, hem kadın bakanların sayısı hem de Savunma Bakanlığı makamına bir kadının getirilmesiyle Orta Doğu'da ilklere imza attı.
Ülkedeki mezhep eksenli Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların oluşturduğu 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz üzerine başlayan protestolardan sonra 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.
Lübnan'daki İran ile Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin oluşturduğu 8 Mart Bloku'nun destekleriyle 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab, önceki gün 20 üyeden oluşan kabinesini açıkladı.
Yeni kabine, kadın bakanların sayısı ve makamı açısından hem Lübnan hem Orta Doğu siyasetinde bir ilki oluşturdu.
Yeni hükümet, yüzde 30 oranında kadınlardan oluşuyor.
İLK KADIN SAVUNMA BAKANI
Hassan Diyab, hükümeti kurma çalışmalarına başladığı ilk günlerde, protestocuların talepleri doğrultusunda küçültülmüş ve kadın bakanlara yer verilen bir kabine kuracağının sinyallerini vermişti.
Ancak Savunma Bakanlığına da bir kadının getirilmesi, ilk olmasının ötesinde, halk için büyük sürpriz teşkil etti.
Böylece hem Orta Doğu hem Arap dünyasında Savunma Bakanlığı makamını yönetecek ilk kadın, Hristiyan Ortodoks bir aileye mensup Zeyne Aker Adra oldu.
Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapacak Adra'nın yanı sıra kabinede yer alan kadınlar şöyle:
Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan, Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, Çalışma Bakanı Lemya ed-Duveyhi ve Göçmen Bakanı Gada Şureym.
Sosyal medyada iki gündür kadın bakanlar hakkında çeşitli paylaşımlar yapılıyor.
İLK KADIN İÇİŞLERİ BAKANI DA LÜBNAN'DAN OLMUŞTU
Önceki kabinenin İçişleri Bakanı Raya Hasan, Lübnan ve Orta Doğu'da ilk defa bu makama atanan kadın olarak tarihe geçmişti.
Orta Doğu'da yüzde 29'luk oranla en çok kadın bakana sahip ülke ünvanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!