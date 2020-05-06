Lübnan'da ibadethaneler cuma namazı ile pazar ayinlerine açılıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla cemaatle ibadetlerin askıya alındığı cami ve kiliselerde sadece cuma namazı kılınması ile pazar ayinlerinin yapılmasına izin verileceği belirtildi.
Cami ve kiliselerdeki doluluk oranının yüzde 30'u geçmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, ibadethanelerde ayrıca sağlık önlemlerine tamamıyla uyulması şartının gözardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.
- Camilerde cuma namazı kılınacak
Lübnan'da Sünnilerin dini mercii olarak bilinen Fetva Kurulundan yapılan açıklamada, mart ayından bu yana ibadetlere kapatılan camilerde 8 Mayıs'tan itibaren cuma namazının kıldırılacağı duyuruldu.
Cuma namazı için birtakım koruyucu önlemlerin alınacağına da işaret edilen açıklamada, abdestin evde alınacağı, cami girişinde ateş ölçme uygulaması, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlar ile kadın ve çocukların girişine izin verilmemesi, tokalaşmama ve saflar arasında mesafe bırakma gibi tedbirlere uyulacağı ifade edildi.
Camilerin bu aşamada teravih ve 5 vakit namaza kapalı kalmaya devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, Başmüftü Abdullatif Deryan ve bölge müftülerinin ilgili sağlık yetkilileriyle yapacakları istişareler doğrultusunda camilerin aşamalı olarak açılmaya devam edeceği kaydedildi.
Hutbelerin 10 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa tutulması yönünde de imam hatiplere genelge gönderildi.
Fetva Kurulu, 15 Mart'ta salgına karşı camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığını açıklamıştı.
Lübnan hükümeti de dünkü toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamındaki kısıtlamaları 24 Mayıs'a kadar uzatma kararı almıştı.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 750, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurdu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!