Lübnan'da "Hasta bir bebek ilaçsızlıktan öldü" iddiası

Lübnan yerel basını ve sosyal medya, ülkenin güney kesimindeki Cebeli Lübnan vilayetine bağlı İklim Harrub bölgesinde Curi es-Seyyid isimli 10 aylık bebeğin ilaçsızlıktan öldüğünü öne sürdü.
Söz konusu bebeğin vefat haberi, ekonomik kriz nedeniyle elektrik, su, akaryakıt, ilaç ve sağlık hizmetlerinde ciddi sıkıntılar yaşanan ülkede tepkilere yol açtı.
"Bebeğin ilaçsızlıktan öldüğü" iddiasının gün boyunca paylaşıldığı sosyal medyada, ülkeyi bu hale getirmekle suçladıkları siyasiler hedef alındı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Bölgedeki Merkez Hastanesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Curi es-Seyyid isimli bebeğin dün akşam durumu kritik halde acil servisine getirildiği ve gerekli her türlü müdahalenin yapıldığı aktarıldı.
Bebeğin tam donanımlı bir araç olmadan hastaneden çıkarılmasının tehlikeli olabileceği uyarısında bulunduklarına dikkat çekilen açıklamada, sorumluluğun hastanede olmayacağına dair formun imzalanmasının ardından bebeğin özel bir araçla götürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, dakikalar sonra hastaneye geri getirilen bebeğin kalbinin durduğu ve kurtarılamadığı ifade edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI VE EMNİYETTEN SORUŞTURMA
Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Hamad Hasa'nın Curi es-Seyyid isimli bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma açılması talimatı verdiği aktarıldı.
Açıklamada, detaylı soruşturma için ilgili sağlık kuruluşu aracılığıyla bebeğin ailesiyle iletişime geçildiği vurgulandı.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre de İç Güvenlik Güçleri, Seyyid isimli bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma açtı.
LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.
Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada büyük değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor.
Ülkedeki eczaneler, devletin ilaç sektörüne sağladığı sübvansiyonu sürdürmesine yönelik net bir mekanizma oluşturulmamasını protesto etmek amacıyla 9 Temmuz Cuma'dan itibaren genel grev ilan etmişti.
Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.
İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.
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