Lübnan'da görev yapan arama-kurtarma ekipleri yurda döndü

AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılayı ekipleri, şiddetli patlamanın yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını sonlandırarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi uçak ile Türkiye'ye dönüş yaptı.
AFAD Başkanı Güllüoğlu, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda uçaktan indikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda bir depoda bulunan patlayıcılar sebebiyle Lübnan'ın hatta bölgenin en büyük patlamalarından bir tanesinin meydana geldiğini hatırlattı.
Lübnan Hükümetinin 5 Ağustos'ta Türkiye'den tıbbi yardımlar başta olmak üzere yardım talebinde bulunduğunu belirten Güllüoğlu, "Biz de Türkiye'den arama-kurtarma ekipleri olarak AFAD'la, Sağlık Bakanlığından UMKE ekiplerimiz, Kızılay'dan arkadaşlarımızla beraber yine Lübnan Sağlık Bakanlığının Sağlık Bakanlığımızdan istediği tıbbi malzemelerle beraber, Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla yola çıktık. Lübnan Beyrut Limanı'nda bölgelere ayrıldık ve aynı zamanda arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Lübnan'ın ekonomik ve siyasi koşulları bir tarafa patlama, Beyrut'ta çok ciddi bir etki oluşturdu. Biz de yaklaşık bir hafta boyunca bize verilen bölgede arama-kurtarma faaliyeti sürdürdük. Orada gittikçe azalan bir şekilde canlı umuduyla veya vefat eden şahıslara ulaşmaya çalıştık. Tekrar Lübnan'a, Beyrut'a geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı dileklerimizi iletmek isterim." diye konuştu.
Güllüoğlu, bundan sonraki süreçte de çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Çünkü binlerce insan evsiz kaldı. Aynı zamanda insani yardıma muhtaç durumdalar. Gıda başta olmak üzere devletimizin, hükümetimizin vermiş olduğu imkanlar ölçüsünde Beyrut'un ve Lübnan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Lübnan'la ilişkilerimiz sadece patlamayla alakalı değil orada inşa edilen hastane, okullar, tarihi eserlerin restorasyonu gibi çok köklü bir ilişki var. Orada Türkmen kardeşlerimiz var, orada Müslüman din kardeşlerimiz var. Bu ilişki de bizim niye orada olduğumuzu, niye orada olmamız gerektiğini bir daha hatırlatıyor bize. Beyrut'un yeniden ayağa kalkması için oradaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. Hem AFAD olarak hem UMKE olarak acil durumlarda hem de TİKA olarak veya diğer sivil toplum kuruluşlarımızla, insani yardım kuruluşlarımızla orta ve uzun vadeli konularda onların yanında olmaya çalışacağız."
- "Türkiye insanlığın savunucusu"
Türkiye'nin insanlığın savunucusu olduğunu dile getiren Güllüoğlu, Türkiye'nin insani yardımları ayrım gözetmeden yaptığını aktardı.
Beyrut'taki arama-kurtarma faaliyetlerinin kendi bölgelerinde sona erdiğini anlatan Güllüoğlu, şöyle devam etti:
"Bölgede yeni bir arama-kurtarma yapmıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ekipleri orada AFAD'dan ekibimizin bir kısmı orada insani yardım faaliyetleri için orada kaldılar. TİKA'nın ekipleri orada çalışmaya devam ediyor. Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşu orada insani yardım anlamında çalışmaya devam ediyor. Ama arama-kurtarma faaliyeti anlamında Lübnan ordusu o bölgenin sorumlusu, onlarla görüşerek bizim bölgemizde yeni bir ipucu bulamayınca, yeni bir emare olmayınca karşılıklı görüşerek birçok ülke bitirdi biz de bitirme kararı aldık."
Sağlık Bakanlığı UMKE ve Türk Kızılay ekipleri, patlamayla sarsılan Beyrut'ta 5 gün boyunca arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetlerinde bulundu.
Arama kurtarma faaliyetlerine katılan Türk ekiplerinden 7 kişilik heyet Beyrut'ta kalarak çalışmalarına devam edecek.
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