Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle yönetim protesto edildi

AA

Başkent Beyrut'ta toplanan onlarca gösterici, şehrin doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.

Ülkedeki mevcut ekonomik krizden sorumlu tutulan yönetimdeki siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a tepkilerini dillendiren göstericiler, "hepiniz, evet hepiniz" ve "devrim" şeklinde sloganlar attı.

Göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşmasını engelleyen güvenlik güçleri ile eylemciler arasında kısa süreliğine arbede yaşandı.

Başkentin göbeğindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan daha büyük bir grup eylemci ise ekonomik krize karşı eylemlerin başladığı 17 Ekim 2019'dan beri kapalı tutulan Meclis binasının bulunduğu Yıldız Meydanı'na ulaşmak istedi.

Bölgede oluşturulan beton ve demir bariyerleri aşmaya çalışan protestocular, Meclis muhafızlarıyla aralarında yaşanan kısa gerginliğin ardından dağıldı.

- Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş bulunuyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurdu.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.