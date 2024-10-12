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        Haberler Dünya Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 26 kişi öldü, 144 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 26 kişi öldü, 144 kişi yaralandı

        İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 26 kişinin öldüğü, 144 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 18:51 Güncelleme: 12.10.2024 - 18:51
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        Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve son dönemde şiddetini artırdığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

        Son 24 saatte İsrail ordusunun çoğunluğu güney bölgelerinde olmak üzere Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 26 kişinin daha hayatını kaybettiği, 144 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

        İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 255'e, yaralananların sayısının ise 10 bin 524'e yükseldiği kaydedildi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #lübnan
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