Lübnan'da ABD temsilcisine tepki

ABD’nin bölgedeki özel temsilcisi ve Orta Doğu Özel Başkanlık Elçisi Yardımcısı Morgan Ortagus’un bugün Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda yaptığı açıklamalar, hem siyasi hem de halk nezdinde büyük tepkiyle karşılandı. Ortagus’un diplomatik teamülleri hiçe sayarak Lübnan’ın iç işlerine açık bir şekilde müdahale ettiği değerlendirildi.

Ortagus, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Hizbullah’a yönelik sert mesajlar verdi. İsrail karşısında askeri anlamda “yenilgiye uğradığına” işaret ederken, siyasi olarak da yeni hükümete dahil edilmemesi çağrısında bulundu.

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Açıklamalarının ardından gelen tepkiler üzerine, Lübnan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi bir bildiri yayımlayarak, “ABD’nin Orta Doğu Özel Başkanlık Elçisi Yardımcısının bazı açıklamaları kişisel görüşleridir, Lübnan Cumhurbaşkanlığı bu açıklamalarla ilişkilendirilemez,” ifadelerini kullandı.

Hizbullah’tan Ortagus’a ilk tepki

Hizbullah’ın Meclis Grubu Başkanı Milletvekili Muhammed Raad, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan yapılan açıklama, başkanlığın Ortagus’un sözlerinden uzak durduğunu ortaya koydu,” dedi.

Raad, “Açıklamalarına uzun uzun cevap vermeye gerek yok. Sözleri kin ve sorumsuzlukla dolu, Lübnan’daki ulusal bir unsura saldırıyor. Hizbullah, ulusal uzlaşının ve Lübnan’daki siyasi hayatın ayrılmaz bir parçasıdır,” ifadelerini kullandı.

Hizbullah: “ABD, Lübnan’ı kaosa sürüklemek istiyor”

Hizbullah’a yakın bir milletvekili, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan Amerikan açıklamaları kabul edilemez ve Lübnan’ın egemenliğini ihlal ediyor,” dedi. Yetkili, “Lübnanlı yetkililer, dış baskılara boyun eğmemeli ve hiçbir yabancı dayatmayı kabul etmemelidir. ABD, ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve kaosa sürüklemek istiyor,” ifadelerini kullandı.

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Lübnan’da Ortagus’un ziyaretine tepkiler artıyor

Câferî Mezhebi’nin üst düzey dini yetkilisi Şeyh Ahmed Kıblan, “Amerikan politikalarının dünyayı, özellikle de Orta Doğu’yu büyük krizlere sürüklediğini” belirterek, “Şu anda Lübnan’ı koruma zamanıdır. Ülkemizin siyasi gerçekliği keskin bir şekilde bölünmüş durumda. Bu nedenle ulusal bir mutabakata dayalı, tüm tarafları kapsayan bir hükümete ihtiyacımız var,” dedi.

Kıblan, “Ulusal mutabakatı olmayan bir hükümet ayakta kalamaz. Hükümetin yanlış bir şekilde kurulması, bölünmelerin ve siyasi krizlerin derinleşmesine yol açacaktır. Lübnan hükümeti, Lübnan halkına aittir, yabancı güçlere değil,” ifadelerini kullandı. Ortagus’un davranışları da tepki çekti Ortagus’un Beyrut’taki temasları sırasında, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile tokalaşırken üzerinde Davud Yıldızı bulunan bir yüzük takması da halk arasında büyük tepki topladı. Bu görüntü sosyal medyada hızla yayılarak hem Ortagus’a hem de Cumhurbaşkanı Aoun’a yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı. Ayrıca, Beyrut Uluslararası Havalimanı yolu üzerinde Hizbullah destekçileri, Ortagus’un açıklamalarını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi. Protestocular, Lübnan devletinin Ortagus’un sözlerine resmi bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. Güney Lübnan’da da benzer protestoların planlandığı ve Ortagus’un bölgedeki temaslarının büyük tepki çektiği bildirildi. Lübnan’da hükümet kurma sürecinde kriz devam ediyor Bu arada Lübnan’da hükümet kurma sürecinde yaşanan kriz sürüyor. Habertürk’e konuşan kaynaklara göre, Başbakan adayı Nevaf Selam, siyasi partilerle yoğun görüşmeler yürüterek hükümetin oluşumu önündeki engelleri aşmaya çalışıyor. Özellikle Şii mezhebine ayrılan beşinci bakanlık koltuğuyla ilgili yaşanan anlaşmazlık, dün hükümetin ilan edilmesini engellemişti. Baabda Sarayı’ndan sızan bilgilere göre, Nevaf Selam’ın bugün Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile resmi bir görüşme planlanmadığı ancak taraflar arasında gelişmelere bağlı olarak gün içinde bir görüşme yapılabileceği ifade ediliyor.