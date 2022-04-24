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Lübnan Kızılhaç'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İçinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı." ifadelerine yer verildi.

Teknedekiler için Lübnan Kızılhaç'ın Trablus limanına 7 ambulans gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinde Trablus kıyısı yakınlarında batan teknedekilerin durumu ve uyruklarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise olayda "bir kız çocuğunun öldüğünü ve 27 kişinin kaybolduğunu" duyururken, Lübnan ordusuna bağlı deniz kuvvetlerinin diğer kişileri kurtardığını kaydetti.

TUNUS AÇIKLARINDA DA TEKNE FACİASI YAŞANDI

Bir güvenlik yetkilisinin Reuters'e verdiği demece göre, 120 düzensiz göçmeni taşıyan dört teknenin Tunus açıklarında batması sonucu en az 12 Afrikalı düzensiz göçmen öldü ve 10 kişi de kayıp.

Tunus Sahil Güvenlik'te yarbay olan Ali Aayar, Sfax kıyılarında 98 düzensiz göçmenin kurtarıldığını da sözlerine ekledi.