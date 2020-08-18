Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerDünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Refik Hariri cinayeti Lübnan halkının hayatını çok etkiledi"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, eski Başbakan Refik Hariri suikastına ilişkin davada Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin vereceği kararı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

18.08.2020 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn:
AA

Avn, İtalya'nın Corriere Della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada, Hizbullah'a ait silah deposunun infilak ettiği şeklindeki iddiaların "mümkün olmadığını" ancak soruşturmanın her ihtimali kapsadığını belirtti.

"Beyrut Limanı'nda Hizbullah'a ait silah yok." diyen Avn, söz konusu patlamada yetkililerin ihmalkarlığı mı, bir kaza mı, yoksa dışarıyla bağlantılı bir sabotaj mı olup olmadığına dair tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Patlamanın hemen öncesinde Beyrut Limanı üstünde uçakların görüldüğüne dair çok söylenti dolaştığına işaret eden Avn, "Bu iddia, her ne kadar ciddi olmasa da dikkate alınmalı." dedi.

Avn, söz konusu patlamayla ilgili soruşturmanın Lübnan Adalet Konseyi tarafından kapalı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasının bugünkü karar duruşmasına da değinen Avn, şunları kaydetti:

"(Hizbullah ve Beşşar Esed rejiminin suikasta karıştığı söyleniyor) Bunlar havada uçuşan iddialar. İnsanlar suçluyu bilmiş olsalardı mahkemeye başvurmazlardı. Bir şey söyleyebilmemiz için mahkemenin kararını beklemeliyiz. Her ne kadar geciken adalet adalet değilse de Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin vereceği kabul etmeliyiz. Bu cinayet Lübnan halkının hayatını ve olayların gidişatını çok etkiledi."

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcıyla uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması Hollanda'da bugün gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Açıklamaları endişelendirdi... 'Vakalar artmaya devam edecek! Eğer...'
Açıklamaları endişelendirdi... 'Vakalar artmaya devam edecek! Eğer...'
'Pes' dedirten olay! Kafasına kedi düştü 23 gün hastanede kaldı
'Pes' dedirten olay! Kafasına kedi düştü 23 gün hastanede kaldı
Koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Aşk itirafı! Çukur'daki o isimle birlikte...
Aşk itirafı! Çukur'daki o isimle birlikte...
Oruç Reis kimdir?
Oruç Reis kimdir?
GÜNCELLEME - Trabzon'da şarbon karantinası
GÜNCELLEME - Trabzon'da şarbon karantinası
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Mali'de muhalefet ülke çapında yeni gösteriler planlıyor
Mali'de muhalefet ülke çapında yeni gösteriler planlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X