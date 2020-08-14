Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Patlamaya ilişkin detayları ortaya çıkarma soruşturması sürüyor"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale'yi Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Bu dönemde Washington yönetiminin desteklerini aldıklarını dile getiren Avn, "Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin detayları ortaya çıkarma soruşturması sürüyor." dedi.
Başkentte deprem etkisi yaratan büyük patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemleri sonucu istifa eden Başbakan Hassan Diyab'ın kabinesinden sonra kurulacak hükümetin yapacaklarına da işaret eden Avn, "Yeni hükümetin en öncelikli işi, reformları gerçekleştirmek ve yolsuzlukla mücadele olacaktır." ifadelerini kullandı.
Hale de ülkesinin bu zor dönemde Lübnan ve halkının yanında yer aldığını belirtti.
Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bir ekibin, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın soruşturmasında yer almasını kabul ettikleri için Avn'a teşekkür eden Hale, Lübnan'daki ekonomik krize karşı reformların hayata geçirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin önemine de dikkati çekti.
Hale, reformların hayata geçirilmesi ve yolsuzlukla mücadelenin Lübnan'a vadedilen uluslararası düşük krediler ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen müzakerelerin önünü açacağını ifade etti.
- Beyrut Limanı'ndaki patlama
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamada 171 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı bulunduğu aktarılmıştı.
Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.
Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Diyab hükümeti Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmuştu.
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