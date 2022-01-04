Lübnan başbakanından Hizbullah'a Suudi Arabistan tepkisi

AA

Mikati, Nasrallah'ın televizyondan yayınlanan konuşmasında, Suudi Arabistan'ı terör örgütü DEAŞ'ın ve tekfircilerin arkasında durmakla suçlamasının akabinde yazılı açıklama yaptı.

"Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili sözleri Lübnan hükûmetinin ve halkın büyük kesiminin tutumunu yansıtmıyor. Hiçbir Arap ülkesine özellikle de Körfez ülkelerine hakaret Lübnan'ın menfaatine değildir." ifadesini kullanan Mikati, Hizbullah'a Lübnan kimliğinin bir parçası olma çağrısı yaptı.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA GERGİNLEŞMEK LÜBNAN'IN ÇIKARINA DEĞİL"

Mikati, her daim Lübnan'ı Arap ülkelerinin anlaşmazlıklarının dışında tutma ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bu ülkelerle olan ilişkilerini zedelememe çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Nasrallah gün içinde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da, Irak ile Suriye'deki projesini boşa çıkaranlar ve Lübnan'ın küçük bir Suudi emirliğine dönüşmesine engel olanlarla sorun yaşadığını ifade etmiş ve Riyad yönetimini DEAŞ ile tekfircilerin arkasında durmakla suçlamıştı.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin açıklama yapılmazken geçen hafta Kral Selman bin Abdulaziz, Lübnan yönetiminden Hizbullah'ın devlet kademeleri üzerindeki etkinliğine son verilmesini istemişti.

İLİŞKİLER GERİLMİŞTİ

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, daha önce dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.