Lübnan Başbakanı: Yeni cumhurbaşkanı seçimi sorunların çözümünün başlangıcı olabilir

REKLAM advertisement1

Mikati, Beyrut'a dün gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan Özel Temsilcisi Jean-Yves Le Drian ve beraberindeki heyeti Hükümet Sarayı'nda kabul etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, "Lübnan'daki sorunların çözümü yeni bir cumhurbaşkanının seçimi ile başlayabilir." ifadelerini kullandı.

Le Drian ise Lübnan'a görevini tamamlamak için geldiğini, temasları bitmeyene kadar herhangi bir görüş belirtmeyeceğini kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından Eylül'de 7 gün sürecek siyasi partiler arasındaki "ulusal diyalog" girişimine kısa bir şekilde değinen Le Drian, "Berri'nin girişiminin bir çözüme vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

REKLAM

Le Drian, Mikati'den sonra Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Le Drian ile görüşmesinden ardından konuşan Berri, "Le Drian ve ben cumhurbaşkanlık krizinin sona erdirilmesi için diyaloğun dışında başka bir yolun olmadığı konusunda hemfikiriz. Lübnan'ın çıkarını isteyen herkes için bu tek seçenektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Şii Emel Hareketi lideri olan Berri, 31 Ağustos'ta, krizin çözümü için Lübnan'daki tüm siyasi partilere 7 günlük bir diyaloğa girmeleri ve ardından elde edilecek bir sonuç ile mecliste cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Ancak Berri'nin çağrısı Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi ve birçok muhalif milletvekili tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Le Drian, 15 Eylül'e kadar Beyrut'ta siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelecek.

LÜBNAN'DAKİ CUMHURBAŞKANI KRİZİ

Lübnan'da, 31 Ekim 2022'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yerine gelecek ismi belirlemek için Meclis'te yapılan oylamalardan bugüne kadar sonuç çıkmadı.

Meclis'te 14 Haziran'da düzenlenen son oturumda yarış, eski Maliye Bakanı Cihad Azur ve Marada Hareketi lideri Süleyman Franciyye arasında geçmiş, ancak yine hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli oyu alamamıştı.

Hizbullah ve müttefikleri Franciyye'yi; ülkedeki üç önemli Hristiyan partisi olan Lübnan Güçleri, Ketaib Partisi, Özgür Yurtseverler Hareketi ve Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi ile bazı Sünni ve bağımsız muhalif milletvekilleri ise Azur'u destekliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016'da Meclis'te düzenlenen 46'ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.