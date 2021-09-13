Lübnan Başbakanı Mikati: "Sihirli bir değneğimiz yok ve durum da çok zor"

AA

Lübnan'da 13 ay aradan sonra 10 Eylül Cuma günü Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümet, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında toplanan Mikati hükümeti, eylem planını hazırlayacak komiteyi de oluşturdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Başbakan Mikati, toplantıdaki konuşmasında, ülkedeki ekonomik duruma işaret ederek, kendilerini çok zorlu bir sürecin beklediğini ve bunun için hem yorulmaları hem de fedakarlık yapmaları gerektiğini belirtti.

Ülkenin istisnai çabalara ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Mikati, "Sihirli bir değneğimiz yok ve durum da çok zor. Ancak bizler bir ekip olarak, güçlü bir irade, kararlılık ve planlamayla acılara sabreden halkımızın beklentilerinin bir bölümünü gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Kabinesinden "basında görünmek yerine eylemleriyle halkın beklentilerini karşılamalarını" isteyen Mikati, "Lübnanlıları hayal kırıklığına uğratmayın. Sözleriniz eylem olsun." dedi.

Mikati ayrıca yeni hükümetin akaryakıt ve ilaç krizini çözme konusuna odaklanacağını vurguladı.

- "Bizleri bekleyen birçok zorluk var. Az konuşup çok iş yapmanızı tavsiye ediyorum"

Cumhurbaşkanı Avn da yeni hükümeti kurma sürecinin 13 ay sürmesi nedeniyle ülkedeki ekonomik, mali ve sosyal durumun kötüleştiğine, hatta hayat koşullarının daha önce hiç olmadığı kadar zorlaştığına dikkati çekti.

Kabine üyelerine "kurtarma programını hayata geçirmek üzere bir çalışma ekibi gibi iş birliği yapmaları" çağrısında bulunan Avn, "Bizleri bekleyen birçok zorluk var. Bu nedenle de sizlere az konuşup çok iş yapmanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik çözümler noktasında hızlı hareket edilmesini ve ülkeyi yeniden kalkındırma çalışmalarına başlanmasını isteyen Avn, hükümetin eylem planında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakere sürecini tamamlamanın yanı sıra yoksul ailelere yönelik "yardım karnesi" planının da hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun 3 Eylül'de yayımladığı araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda ayrıca bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'da ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.