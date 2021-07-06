Lübnan felaketin eşiğinde!

Başbakan Diyab, başkent Beyrut'taki yabancı diplomatik temsilcilerle bir araya gelerek ekonomik krizle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
Ülkesindeki benzeri görülmemiş ekonomik ve mali krizin oluşturduğu baskı nedeniyle toplumsal bir patlamaya çok yaklaştıklarını dile getiren Diyab, "Bizler burada toplantı halindeyken, Lübnan caddeleri akaryakıt istasyonları önünde uzayan kuyruklarla taşıyor, insanlar bir ilaç veya devam sütü için eczaneleri dolaşıyor, evlerde ise Lübnanlıların elektriksiz oturduğu manzaralar var." dedi.
LÜBNAN CİDDİ BİR KARANLIK TÜNELE GİRDİ
Lübnan'ın ciddi bir karanlık tünele girdiği ve insanların acılarının trajedi aşamasına geldiğine dikkati çeken Diyab, mevcut durumun ülkeyi kontrol edilemez büyük bir felakete sürüklediğinin altını çizdi.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Ağustos 2020'de istifa eden ancak siyasi grupların yeni hükûmeti kurma konusunda anlaşamaması nedeniyle geçici olarak görevine devam eden Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Durum artık netleşti: Lübnan ve Lübnanlılar felaketin eşiğindeler. Ancak sizlere temin ederim ki Lübnanlıları tehdit eden onlarla sınırlı kalmayacak. Büyük çarpışma olunca etkileri kısa ve uzun vadede Lübnan coğrafyasının dışında da hissedilecek. Hiç kimse de kendisini Lübnan'ın çöküş tehlikesinden uzak tutamaz."
Yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ve yüz binlerce Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da istikrarın çökmesi halinde sonuçları kestirmenin mümkün olmayacağına vurgu yapan Diyab, dünya ülkelerini Lübnan'ı çöküşten kurtarmaya çağırdı.
LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.
Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 17 bin 500 liradan işlem görüyor.
Ülkede haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor. Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.
Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükûmetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.
İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.
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