Lübnan Başbakanı Diyab: "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak"

Başbakan Diyab, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerini Hükümet Sarayı'nda kabul etti.
Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı ülkedeki yolsuzluğun sonuçlarından biri olarak tanımlayan Diyab, "Beyrut Limanı'ndaki 12. deponun, ülkede patlak veren kronik yolsuzluğun kaynaklarından biri olduğunu daha önce söylemiştim. Ülke genelinde yayılan yolsuzluk kaynakları daha çok var." dedi.
Beyrut patlamasında yaşamını yitirenlerin meselesinin tüm ülkeyi ilgilendiren ulusal bir dava olduğundan dolayı devletin tüm kurumlarıyla bunun takipçisi olduğunu dile getiren Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Patlamaya sebep olan bu maddeler Lübnan'a nasıl girdi? Bunun ülkeye girişi için Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç olduğu bilgisine rağmen girmesini kim sağladı? Bu maddelerin Lübnan'a giriş amacı neydi ve neden 7 yıl boyunca bekletildi? Bu maddelerden kim yararlandı ve patlama ne şekilde meydana geldi? Birinin eliyle mi patlatıldı yoksa teknik bir hatayla mı oldu? Bu boyuttaki bir patlama gelişigüzel olabilir mi yoksa kundaklanmayla mı olur? Bu maddelerin varlığı 7 yıl boyunca neden herhangi bir tehlike oluştur muyordu? İşte gerçeği öğrenmek için tüm bu soruların yanıtına ihtiyaç var."
Kendisinin kanaatine göre Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ilk sorumluğu devleti kontrol eden yolsuzluklar olduğunu söyleyen Diyab, "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak. Bu tarih zihinlerimizden silinmeyecek, bu nedenle de 4 Ağustos'u ulusal yas günü olarak kabul edilecek taslağı imzaladım." diye konuştu.
- Beyrut Limanı'ndaki patlama
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.
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