27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lübnan, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını başlattı
Lübnan, deniz sahasındaki 4. blokta petrol ve gaz arama çalışmalarına başladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Hassan Diyab ve Enerji ve Su Bakanı Rimun Gacar'ın da hazır bulunduğu törenle, petrol ve gaz aranacak ilk kuyuda sondaj çalışmalarını başlattı.
Cumhurbaşkanı Avn, sondaj gemisinden yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.
Büyük projeleri başlatmak için seçilen günlerin her zaman tarihe geçtiğini dile getiren Avn, başlattıkları çalışmanın sonucunda hayallerini gerçekleştirmeyi umduklarını belirtti.
Başbakan Diyab da Lübnan'ı bir petrol ülkesine dönüştürme yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.
Başkent Beyrut'un kuzeybatı açıklarında yer alan Lübnan sahasındaki 4. blokta başlatılan arama faaliyetleri, Fransız petrol şirketi Total'a ait "Tungsten Explorer" sondaj gemisi tarafından yapılıyor.
Deniz yüzeyinin bin 500 metre derinliğinde yapılan ve iki ay sürmesi beklenen kuyu kazısının, deniz tabanından 2 bin 500 metre inmesi öngörülüyor.
Lübnan Petrol Kurumu Başkanı Velid Nasr dün, sondaj gemisine lojistik destek hazırlıklarını Beyrut Limanı'nda tamamladıklarını açıklamıştı.
- Lübnan'ın doğal gaz ve petrol arama süreci
Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onaylamıştı.
Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamıştı.
Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.
Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında kalıyor.
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